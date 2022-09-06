Avustralyalı Jetstar Havayolları uçuş iptalleri nedeniyle özür diledi

Avustralya merkezli hava yolu şirketi Jetstar, 1 Eylül'den beri Sidney ve Melbourne'den, Denpasar'a düzenlenmesi planlanan 8 uçuşun iptal edildiğini bildirdi.



BBC News'in haberine göre yolcular, şirketin son dakikalarda yaptığı bilgilendirmeler üzerine sosyal medya üzerinden şikayette bulundu.



Şirketten yapılan açıklamada, "Boeing 787 filomuz, yıldırım düşmesi, kuş çarpması, pistte tespit edilen tahribat, yedek parçanın tedarik edilmesindeki gecikmeler gibi sorunlardan etkilendi." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, uçuşların iptali nedeniyle mağdur olan yaklaşık 4 bin yolcudan özür dilendi.



Mağdur olan yolcuların konaklaması için yer ayarlandı. 180 yolcu halen Bali'de bekliyor.



​​​​​​​​​​​​​​Jetstar, bugün Denpasar'dan Melbourne'e 300 yolucuyu kapsayan özel bir uçuş gerçekleştireceğini, bu uçuşun Denpasar'dan Melbourne ve Sidney'e giden diğer üç tarifeli uçuşa ek olacağını açıkladı.