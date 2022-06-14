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Bakan Bilgin'den temmuz zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi gerçekleştireceklerini ifade etti.

Haberler - İHA - NTV Haber 14.06.2022 - 12:24

Bakan Bilgin'den temmuz zammı açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de temmuz zammı açıklaması geldi.

Bakan Bilgin, "Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde temmuz dönemi var" dedi.

Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır'' açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEMMUZ ZAMMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün "Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200'e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız" demişti.

sorununun 2023 Şubat ve Mart aylarından sonra geride kalacağını belirten Erdoğan,  "Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki artışının etkisi olmasaydı hedeflerimize ulaşabilirdik. Savaş, hedeflerimizin yıl sonuna kaymasına neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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