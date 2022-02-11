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Bakan Dönmez: Temel sorun elektrik üretim maliyetleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım sektörü toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Dönmez, "Temel sorun elektrik üretim maliyetleri. 100 TL'lik elektrik maliyetinin 50 TL'sini devlet ödüyor" diye konuştu.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 16:32

Bakan Dönmez: Temel sorun elektrik üretim maliyetleri

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Elektrik dağıtım şirketleri yöneticileriyle 'afet' zirvesi

Elektrik dağıtım şirketleri yöneticileriyle 'afet' zirvesi

faturalarına yeni düzenleme beklentisi kamuoyunda artarken, ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bakanlıkta 21 elektrik dağıtım şirketinin sahipleri ve üst yönetimlerini topladı.

Kritik zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, özetle şunları söyledi:

"Yapılması gerekenleri ayrıntılı bir şekilde paylaştık. İletim ve dağıtım ağlarımızı ihtiyaca göre yeniliyoruz. Konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaştık. Halktan ve tüm paydaşlarımızdan gelen önerilere göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyada ciddi bir enerji darboğazı söz konusu. Temel sorun elektrik üretim maliyetleri. Geçen yıl enerji ürünlerine devlet desteği 165 milyar TL. 100 TL'lik elektrik maliyetinin 50 TL'sini devlet ödüyor."

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