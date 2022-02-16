Bakan Nebati'den '1 milyon istihdam' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam odaklı büyümeyi hedeflediğimiz politikalarımız ile uyumlu '1milyonistihdam' projemiz kapsamında işverenlerimiz, Bilgi Teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projemize kaydolmaya başlamıştır.

Hızla gelişen Bilgi Teknolojileri, yatırımlarda ve işletmelerde verimliliği artırarak iktisadi kalkınmanın bir parçası haline gelmiştir. pic.twitter.com/S8bVUdDSH8 — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 16, 2022

Projeye kaydolarak istihdama katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür eder, bu alanda kariyer sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlarımıza eğitim ve işe alım süreçlerinde başarılar dileriz" dedi.

