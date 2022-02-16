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Bakan Nebati'den '1 milyon istihdam' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstihdam odaklı büyümeyi hedefledikleri politikalarla uyumlu "1milyonistihdam" projesi kapsamında işverenlerin, Bilgi Teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projeye kaydolmaya başladığını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 15:49

Bakan Nebati'den '1 milyon istihdam' açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam odaklı büyümeyi hedeflediğimiz politikalarımız ile uyumlu '1milyonistihdam' projemiz kapsamında işverenlerimiz, Bilgi Teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projemize kaydolmaya başlamıştır.

Projeye kaydolarak istihdama katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür eder, bu alanda kariyer sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlarımıza eğitim ve işe alım süreçlerinde başarılar dileriz" dedi.

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