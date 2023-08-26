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Bakan Şimşek'ten Togg paylaşımı: Fabrika çok etkileyici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Togg fabrikasına ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, "35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten Togg paylaşımı: Fabrika çok etkileyici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yerli otomobili 'la ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek, X sosyal medya platformunda Togg'un üretildiği fabrikayla ilgili videoyu alıntılayıp şunları yazdı:

"Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik’teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici…"

Togg fabrikası 29 Ekim 2022'de açılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla teslim edilen Togg sayısı 2 bini aştı.

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