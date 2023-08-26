Bakan Şimşek'ten Togg paylaşımı: Fabrika çok etkileyici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la ilgili paylaşım yaptı.
Bakan Şimşek, X sosyal medya platformunda Togg'un üretildiği fabrikayla ilgili videoyu alıntılayıp şunları yazdı:
"Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik’teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici…"
Togg fabrikası 29 Ekim 2022'de açılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla teslim edilen Togg sayısı 2 bini aştı.
Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. #Gemlik’teki #TOGG fabrikası gerçekten çok etkileyici… https://t.co/2506A6WqgU— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 26, 2023
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