Bankalardan ticari kredilere fren: Faiz yükseldi, limit düştü

Bir bankacılık kaynağı, "Ticari ve tarımsal kredilerde limitler düşürüldü. Örneğin ticari kredide 100 bin TL'ye kadar düştü limit" dedi.



Üç bankacılık kaynağı piyasada ticari kredi faizlerinin yüzde 60 seviyelerine geldiğini belirterek, artışın sürebileceğini söylediler.



Geçen sene mayıs ayında yapılan genel seçimlerden önce yüzde 15'in altında olan TL ticari kredilere uygulanan ortalama faiz, TCMB verilerine göre mart ayının ilk haftasında yüzde 54'ün üzerindeydi.

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