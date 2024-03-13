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Bankalardan ticari kredilere fren: Faiz yükseldi, limit düştü

Merkez Bankası'nın kredi büyümesine yönelik kararları bankaları harekete geçirdi. Bazı bankalarda ticari kredi limitleri 100 bin liraya kadar düştü. Ticari kredi faizleri yüzde 60 seviyelerine kadar yükseldi. Bankalar dün nakit avansa sınırlama getirmişti.

Bankalardan ticari kredilere fren: Faiz yükseldi, limit düştü
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Sıkılaşma adımlarının yoğunlaştığı son günlerde bankacılık sektöründe yükselişe geçen ticari faizlerinde artışın sürmesi beklenirken, bazı bankalar ticari kredi limitlerini 100 bin TL'ye kadar düşürdü.

Merkez Bankası, geçen hafta kredi büyümesini yavaşlatacak sıkılaştırma adımlarını hayata geçirmişti.

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Bankalar ayrıca kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını düşürdü.

Merkez Bankası (TCMB), bugün de bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıkladı.

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Bir bankacılık kaynağı, "Ticari ve tarımsal kredilerde limitler düşürüldü. Örneğin ticari kredide 100 bin TL'ye kadar düştü limit" dedi.

Üç bankacılık kaynağı piyasada ticari kredi faizlerinin yüzde 60 seviyelerine geldiğini belirterek, artışın sürebileceğini söylediler.

Geçen sene mayıs ayında yapılan genel seçimlerden önce yüzde 15'in altında olan TL ticari kredilere uygulanan ortalama , TCMB verilerine göre mart ayının ilk haftasında yüzde 54'ün üzerindeydi.

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