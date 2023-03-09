BDDK açıkladı: Kur korumalı mevduatta yeni zirve

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 3 Mart haftasında 25,4 milyar TL artışla 1,58 trilyon TL'ye ulaştı. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda yeni zirve seviye kaydedildi.



Son girişle birlikte kur korumalı mevduatlar 2 ayda 207 milyar TL arttı.



Merkez Bankası taraflı kur korumalı mevduatlarda üst faiz sınırı ocak sonunda kaldırılmıştı. TCMB tarafından bankalara gönderilen yazıyla birlikte, TCMB'nin karşı taraf olduğu kur korumalı mevduat işlemlerindeki faiz sınırı kaldırıldı.



Daha öncesinde kur korumalı mevduatlarda faize politika faizinin üzerinde 3 puanlık üst sınır uygulanıyordu.



TCMB'DEN KKM'DE YENİ UYGULAMA



Bloomberg HT'nin haberine göre, kur korumalı mevduatlarda artış ivmesi sürerken, bu enstrümana ilişkin düzenlemeler de devam etti.



Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalardan Döviz dönüşümlü KKM’de müşterilere sunulan primin faize eklenmesini istedi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların döviz dönüşümlü KKM'de prim uygulamasına son verdi. Mevcut durumda bankalar TCMB karşı taraflı KKM işlemlerinde müşterilerine faiz dışında birkaç puanlık prim de sunuyordu.



Bu uygulamada tabela faizi düşük kalırken, olası bir kur artışında TCMB'nin karşılayacağı fark artıyordu. TCMB tarafından bankalara gönderilen yazıda, dövizden dönüşümlü KKM'de faiz üst sınırının kaldırıldığı hatırlatılarak, müşterilere sunulan primin faize eklenmesi istendi. Böylelikle TCMB'nin ödeyeceği potansiyel kur farkı düşmüş olacak.