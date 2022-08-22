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Benzin ve motorinde 2022 güncel fiyatları (22 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 22.08.2022 - 08:11

Benzin ve motorinde 2022 güncel fiyatları (22 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

 grubuna 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecek

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılıyor.

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