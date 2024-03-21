Bireysel emeklilik için yeni karar: Kısmi ödeme ne zaman başlayacak?

Bireysel emeklilik sisteminde (BES) kısmi ödeme dönemi 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.



Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurum tarafından hazırlanan "Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, daha önce yayımı tarihinden altı ay sonra başlayacağı açıklanan kısmi ödemenin, 1 Temmuz 2024 tarihinde başlaması kararlaştırıldı.



Yönetmelik 26 Eylül 2023 tarihinde yayımlanırken, yürürlüğe 26 Mart 2023'te girmesine karar verilmişti.



Söz konusu yönetmeliğe göre, bireysel emeklilik sistemindeki kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış katılımcılar, bu süre içinde, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, belirli koşullarda birikiminin yüzde 50'sine kadar olan tutarın evlilik, konut alımı, eğitim ve doğal afetler nedeniyle kısmen ödenmesi için emeklilik sigortası şirketine başvurabiliyor.