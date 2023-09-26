Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme Resmi Gazete'de

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme hakkının kullanımına ilişkin temel esaslar belirlendi. İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını kullanabilecek.

Katılımcılar kısmi ödeme hakkından 5 yılda bir yararlanabilecek. Doğal afet dışında kısmi ödemeden yararlanmak için en az 5 asgari ücret tutarında katkı payı ödeme şartı aranacak.

Evlilik ve konut alımı kapsamında yapılan kısmen ödemeye yüzde 20 devlet katkısı, doğal afet ve eğitim kapsamındaki kısmen ödemeye ise yüzde 25 devlet katkısı verilecek.

Kısmi ödemesini konut edinme, evlilik ve doğal afet kapsamında kullananlar 3 yıl, eğitim için kullananlar ise 4 yıl sözleşmelerini sonlandıramayacak.

BES'te kısmi ödemeye ilişkin yönetmelik 6 ay sonra yürürlüğe girecek.