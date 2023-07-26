Brent petrolde düşüşü sınırlayan iki neden (26 Temmuz 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,81 dolardan işlem görüyor.



Dün 83,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 82,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,19 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artış öngörüsü ve faiz artışı beklentisi etkili oldu.



Amerikan Petrol Enstitüsü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 319 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 969 bin varil azalacağı yönündeydi.

FED'İN FAİZ KARARI BUGÜN



Stoklardaki artış öngörüsü, ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlarda gerilemeye neden oldu.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Piyasalar ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.



Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, sıkı para politikasının ekonomik aktiviteyi baskılayarak petrol talebine zarar verebileceğine ilişkin endişeler sürüyor. Bankanın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizlikler, fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

DÜŞÜŞE ÇİN FRENİ



Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin yol açtığı arz endişeleri ile Çin'de ekonomiyi canlandırmaya yönelik teşviklerin artırılacağı beklentisi fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.



Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasıyla ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin artmasının ardından piyasalarda hükümetin ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar atacağı beklentisi oluşmuştu.



Brent petrolde teknik olarak 83,04 ile 83,33 dolar aralığının direnç, 82,75 ile 82,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.