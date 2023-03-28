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British Airways'ten grev nedeniyle uçuş iptali kararı

British Airways, güvenlik çalışanlarının grevi nedeniyle 31 Mart-9 Nisan'da Paskalya Bayramı'nı da içine alan dönemde Heathrow Havalimanı'ndaki iniş ve kalkışlı günlük 32 uçuşu iptal edecek.

British Airways'ten grev nedeniyle uçuş iptali kararı

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Unite sendikasının üyeleri olan ve Heathrow Havalimanı'nda görevli 1400 güvenlik çalışanı ücret artışı anlaşmazlığı nedeniyle greve gidecek.

Grev 31 Mart'ta başlayacak ve Paskalya Bayramı olan 9 Nisan'da sona erecek. Bu dönem boyunca, British Airways, günlük 32 uçuşunu iptal edecek.

British Airways'in kaynak gösterildiği haberlerde ayrıca, iptallerinden etkilenen yolcuların 24 saat içinde alternatif uçuşlara yönlendirileceği veya bilet ücretlerinin tamamen geri ödeneceği bilgisine yer verildi.

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