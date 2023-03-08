Cinsiyet eşitsizliği dünya ekonomisinde kayba neden oluyor

Cinsiyet eşitliğinin artması dünya ekonomisine trilyonlarca dolar katkı yapabilir.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, cinsiyete dayalı ücret farkına ilişkin analiz yayımladı.

Moody's, kadınların iş gücünde becerilerinden yeterince yararlanılmamasının makroekonomik düzeyde ekonomik kayıplara neden olduğunu bildirdi.



Analizde, bu farkın kapanması durumunda küresel ekonomik faaliyetin 7 trilyon dolar artabileceği değerlendirmesinde bulunuldu..



Kuruluş, son 10 yılda kadınların işyerinde yükselme konusunda sınırlı ilerleme kaydettiğini bildirdi.

EŞİTLİK HEDEFİ 132 YIL UZAKTA



Cinsiyet eşitliği Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin 2030 yılına kadar ulaşmayı kabul ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin merkezinde yer alıyor..



Analizde şu an mevcut hedeflerin çok uzağında olunduğuna dikkat çekildi Hedeflere ulaşmanın 132 yıl sürebileceği ifade edildi.



Kuruluş, yönetim pozisyonlarında eşitliğin artmasının küresel olarak yüksek ekonomik refah sağlayabileceğini belirtti.



Refahın özellikle gelişmekte olan ülkelerde artabileceğine vurgu yapıldı. "Sosyal normları değiştirmek uzun ve karmaşık bir süreç" diyen kredi derecelendirme kuruluşu, öncelikli olarak bazı yan hakların sağlanması gerektiğini belirtti.

Bu hakların başında esnek çalışma koşulu, uygun fiyatlı çocuk bakım hizmetleri,, ücretli doğum izni geliyor.

