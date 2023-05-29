Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonrası ekonomi mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferi sonrası Külliye'de 300 binden fazla vatandaşa seslendi.



Erdoğan'ın konuşmasında ekonomi başlıkları öne çıktı. Önceliklerinin deprem bölgesi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, bölgedeki yaraları sarmaya devam edecekleri mesajını verdi.



Erdoğan, "6 Şubat depremlertinin yaralarını sarmak; yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, insanlarımızı hayata bağlamak önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir." dedi.



"ENFLASYON DA İNECEK"



Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarıyla mücadeleye vurgu yapan Erdoğan, enflasyonun en acil konu başlıklarından biri olduğunu dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek; refah kayıplarını gidermek en acil konu başlığıdır. Evet faiz yüzde 8,5'a indirildi; göreceksiniz enflasyon da inecek. 'Güven ve istikrar' bununla yola devam edeceğiz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yolda beraber yürüdük Haberi Görüntüle "TARIMSAL GİRDİ FİYATLARI DÜŞECEK"



Savunma sanayiinde marka değerinin artacağına işaret eden Erdoğan, tarımsal girdi fiyatlarının düşeceğini söyledi. Diğer sektörlerde ise yakalanan yükseliş ivmesinin yeni dönemde de devam edeceğini vurguladı.



"KİMSE KENDİNİ SAHİPSİZ HİSSETMEYECEK"



Cumhurbaşkanı konuşmasında sosyal yardımların genişleyeceği mesajını da verdi. Erdoğan, "Sosyal yardım ve destek sistemimizi milletimizin tek bir ferdinin bile kendisini sahipsiz hissetmeyeceği seviyeye getirene kadar geliştirmeye devam edeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi dünya basınında Haberi Görüntüle