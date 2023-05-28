Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci tur seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre yüzde 52 oy alarak beş yıl daha görevine devam edecek.

Beştepe'de toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yolda beraber yürüdük. Her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. Kazanan demokrasidir. Bugün kimse kaybetmemiştir. Kimseye kırgın, küskün, üzgün, öfkeli değiliz. Seçim dönemine dair tüm tartışmaları, çekişmeleri bir kenara bırakarak, milli hedeflerimiz etrafında bütünleşme vaktidir." ifadelerini kullandı.

KISIKLI'DA DA VATANDAŞLARA SESLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya geçmeden önce İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kısıklı Mahallesi'ndeki evinin önünde toplanan vatandaşlara hitap etmişti.



"Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum." diyen Erdoğan, sandık başına gidip kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlara teşekkür etti.



Erdoğan, teşkilatın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarını, sandık müşahitlerini, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesi, kampanya ekibini, kadınları, gençleri ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerini tebrik ettiğini belirtti.

''GÜVENİNİZE LAYIK OLACAĞIZ''



Yurt içinde, yurt dışında ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız, 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim; 'Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız.' Hep 'Bu sevda burada bitmez.' dedik. Öyle mi? Şimdi bak 'bay bay Kemal' diyorlar. Biz hep 'Bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz.' demiştik. Biz hep 'Hizmet eden hezimete uğramaz.' demiştik. Biz hep 'Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanetiz.' demiştik. İsterseniz buna bir üçüncü 'bay' daha ilave edebiliriz; bay bay Bay Kemal."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminin, kendisiyle millet arasındaki muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş hali olduğunu söyledi.

