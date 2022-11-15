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Demir cevheri fiyatları yükseldi

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, ülkede corona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi ve gayrimenkul sektörüne destek adımlarının talebin artacağı yönünde beklenti oluşturmasıyla yükselirken, Dalian demir cevheri beş haftanın zirvesine yakın seyretti.

Demir cevheri fiyatları yükseldi

Dalian cevheri vadeli fiyatları talep umutlarıyla beş haftanın zirvesine yakın seyretti.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 0,8 yükselerek ton başına 724 yuandan (102,80 dolar) kapandı.

Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri kontratı yüzde 1,6 yükselerek ton başına 95 dolara yükseldi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 0,4, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 0,9
yükseldi.

Paslanmaz çelik ise yüzde 1,2 geriledi.

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 1,5, kok vadeli fiyatları yüzde 1,8 yükseldi.

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