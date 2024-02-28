Dış ticaret açığı yüzde 56 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.



Geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalat yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 azalarak 14 milyar 290 milyon dolardan, 6 milyar 227 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak ayında yüzde 57,5 iken, 2024 Ocak ayında yüzde 76,2'ye yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET AÇIĞI 68 MİLYON DOLAR



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ocak ayında yüzde 3 artarak 18 milyar 44 milyon dolardan, 18 milyar 592 milyon dolara yükseldi.



Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 6,2 azalarak 19 milyar 886 milyon dolardan, 18 milyar 660 milyon dolara geriledi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ocak ayında 68 milyon dolar olarak gerçekleşti.

SEKTÖRLERİN İHRACATTAKİ PAYI



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 93, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, ara mallarının payı yüzde 73,2, sermaye mallarının payı yüzde 14 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,6 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA



Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 762 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 224 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 97 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 22 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 999 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,5'ini oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRA RUSYA'NIN



İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 324 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 893 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 918 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 402 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 187 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,7'sini oluşturdu.

