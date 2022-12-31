ntv.com.tr

Doğalgaz fiyatında indirim: İbadethane, cemevi, sanayi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda indirim yapıldığını duyurdu. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda da değişen oranlarda indirmi geldi.

Doğalgaz fiyatında indirim: İbadethane, cemevi, sanayi...

İlişkili Haberler

EPDK Başkanı'ndan "Doğalgaz indiriminde İGDAŞ payından kesinti yapıldı" iddiasına ilişkin açıklama

EPDK Başkanı'ndan "Doğalgaz indiriminde İGDAŞ payından kesinti yapıldı" iddiasına ilişkin açıklama

SON DAKİKA: Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

SON DAKİKA: Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

Doğalgaz fiyatına indirim yapıldı. 

Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu. 

Alınan karara göre ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.

Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi.

Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 12,73 oranında indirmi geldi. 

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...