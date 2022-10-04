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Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırdı

Avustralya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,60'a çıkardı.

Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırdı

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Avustralya Merkez Bankası (RBA), faiz oranlarını beklentilerin altında tuttu.

Avustralya Merkez Bankası’dan yapılan açıklamada politika faizini, 25 baz puan ile beklentilerin altında artırarak yüzde 2.60'a yükseltti.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu RBA'nın politika faizini 50 baz puan artırmasını bekliyordu.

RBA Eylül para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamada faizlerin halihazırda kayda değer yükseldiğini, fakat yine de ileride sıkılaştırma adımlarına ihtiyaç olacağını belirtti.

ALTINCI FAİZ ARTIRIMI

RBA'nın bugünkü hamlesi geçen altı aydaki altıncı faiz artırımı olarak politika faizini dokuz yılın zirvesine taşıdı.

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