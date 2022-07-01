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Bakan Muş açıkladı: Esnafa yönelik kredinin limiti yükseldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın girişimiyle esnafa yönelik faiz indirimli kredinin üst limitinin yükseldiğini belirtti.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.07.2022 - 15:41

Bakan Muş açıkladı: Esnafa yönelik kredinin limiti yükseldi

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Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bakanlığın girişimiyle esnafa yönelik faiz indirimli kredinin üst limitinin yükseldiğini duyurdu.

Bakan Muş, "Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin TL’ye yükseltildi. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

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