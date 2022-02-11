Bakan Nebati: 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu var

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları) dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın TL girişi oldu" dedi.

"MAYIS 2023'TE TEK HANELİ ENFLASYONA İNECEĞİZ"

Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Yarın bir paket açıklayacağız. Psikolojiyi tersine çevirmek için bir adım atacağız. Yıl sonunda yüzde 24'ler civarı bir enflasyon göreceğiz. Haziran ayı seçimlerinden önce mayıs ayında enflasyonu tek hanede göreceğiz. Seçime tek haneli enflasyonla gideceğiz.

Bütçe açığını artırmayacak bir büyüme modeliyle 2023’e girmiş olacağız."

"LONDRA GÖRÜŞMELERİ MUHTEŞEM GEÇTİ"



Londra'da yatırımcılarla görüşmeler muhteşem geçti. Londra'da yatırımcılar görüşmelerden mutlu ayrıldı, biz mutlu ayrıldık. İletişimimiz devam edecek. Uzak Doğu ve Washington yapacağız."

ENFLASYONA KARŞI KORUMALI ENSTRÜMAN GELİR Mİ?

Bakan Nebati, "Kur korumalı mevduat belli bir noktaya geldi, altın da belli bir noktaya gelir ve yeni ihtiyaç olursa, diğer enstrümanları da görebiliriz. (Enflasyona karşı korumalı enstrüman) İhtiyaç olursa her şey olur" dedi.