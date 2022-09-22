Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mir Kart' açıklaması: Yarın toplantı yapacağız

ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağa almasının ardından İş Bankası ve DenizBank uygulamayı askıya aldı.



Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, geçen hafta Mir ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısı yapmıştı. Mir sisteminde, bu iki özel banka harici üç kamu bankası bulunuyor.



ABD ziyaretinin ardından New York’taki Türkevi’nde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"Bu kartlarla ilgili konuda en önemli nokta Mir Kart denilen olaydır. Bu Rusya ile bizim aramızda bir adımdı. Bu konu hakkında atacağımız adımların değerlendirmelerini ilgili arkadaşlarımızla yapıyoruz. Ona göre adımlarımızı inşallah yine atacağız. Alternatifimiz var tabii, o ayrı. Ama bütün dert, işte bu yaptırımların farklı versiyonları. Bunlar tabii gerçekten dostluğa falan yakışmıyor, ekonomik ilişkilerimizin düzenlenmesine yakışmıyor.

"TOPLANTIDA NİHAİ KARARI VERECEĞİZ"



Biz şimdi ister istemez ne yapacağız? Alternatifleri ne olabilir; bu alternatifler üzerinde ilgili bakan arkadaşlarım görüşmelerini yapıyorlar. Bu görüşmelerden sonra da İstanbul’da cuma günü (yarın) inşallah bütün ilgili arkadaşlarımı toplayacağım. Onlarla bir toplantı yapıp, burada da nihai kararımızı vereceğiz."

