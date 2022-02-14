Dolar bugün kaç TL? (14 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları yeni haftaya, geçen haftanın kapanış fiyatlarından başlarken dolar/TL, 13,52; euro/TL ise 15,35'ten işlem görüyor.

Piyasalar haftaya Hazine'nin düzenleyeceği iki ihaleyi izleyerek başlayacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti ve Ukrayna-Rusya gerilimi de yakından takip edilecek gündem maddeleri olacak. Erdoğan'ın ziyareti sırasında BAE ile 12 anlaşma imzalanması bekleniyor.

Yurtiçinde bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrilecek.

Bugün yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yanı sıra, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.