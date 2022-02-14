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Dolar bugün kaç TL? (14 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 14.02.2022 - 09:22

Dolar bugün kaç TL? (14 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

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Çeyrek altın bugün kaç TL? 14 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları

kurları yeni haftaya, geçen haftanın kapanış fiyatlarından başlarken dolar/TL, 13,52; euro/TL ise 15,35'ten işlem görüyor.

haftaya Hazine'nin düzenleyeceği iki ihaleyi izleyerek başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti ve Ukrayna-Rusya gerilimi de yakından takip edilecek gündem maddeleri olacak. Erdoğan'ın ziyareti sırasında BAE ile 12 anlaşma imzalanması bekleniyor.

Yurtiçinde bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrilecek.

Bugün yurt dışında ise Bölgesi'nde sanayi üretimi yanı sıra, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

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