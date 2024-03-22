Dolar bugün ne kadar? (22 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Merkez Bankası'nın yerel seçim öncesi sürpriz faiz artışı kurun yönünü aşağı çevirdi.
Dolar/TL, güne 32,15 civarında başladı. Euro/TL ise 34,87 seviyesinde alıcı buldu.
Dolar ve euro fiyatları, bir süredir yerel seçim öncesi artan taleple birlikte yükselişini sürdürüyordu.
Dün güne 32.42 civarında başlayan Dolar/TL, faiz kararı sonrası bir ara 32 seviyesinin altına indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayında politika faizini sürpriz bir kararla 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı. Faiz koridoru da "artı eksi 300 baz puan" ile genişletildi.
Banka, enflasyonda bozulma olması halinde yeni faiz artışına açık kapı bıraktı.
Ekonomistler, dünkü kararın zamanlamasına ve sürpriz etkisine dikkat çekerken TCMB'nin gerektiği zaman, gereken her aracı kullanmakta kararlı olduğunu gösterdiğini de söyledi. Uzmanlara göre TCMB fiyat istikrarı için "kararlı" bir duruş ortaya koydu.
İsviçre Merkez Bankası (SNB) dün beklenmedik bir kararla politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1.50'ye indirdi ve böylece sıkı para politikasını gevşetmeye başlayan ilk büyük merkez bankası oldu.
Yatırımcılar İsveç Merkez Bankası'nın ardından hangi merkez bankasının faiz indirimine gidebileceğini değerlendiriyor.
SNB'nin kararının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) haziranda faiz indirimi gerçekleştireceği yönündeki fiyatlamalar arttı.
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