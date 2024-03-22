Dolar bugün ne kadar? (22 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Banka, enflasyonda bozulma olması halinde yeni faiz artışına açık kapı bıraktı.



Ekonomistler, dünkü kararın zamanlamasına ve sürpriz etkisine dikkat çekerken TCMB'nin gerektiği zaman, gereken her aracı kullanmakta kararlı olduğunu gösterdiğini de söyledi. Uzmanlara göre TCMB fiyat istikrarı için "kararlı" bir duruş ortaya koydu.



İsviçre Merkez Bankası (SNB) dün beklenmedik bir kararla politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1.50'ye indirdi ve böylece sıkı para politikasını gevşetmeye başlayan ilk büyük merkez bankası oldu.



Yatırımcılar İsveç Merkez Bankası'nın ardından hangi merkez bankasının faiz indirimine gidebileceğini değerlendiriyor.



SNB'nin kararının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) haziranda faiz indirimi gerçekleştireceği yönündeki fiyatlamalar arttı.