Dolar kuru bugün kaç TL? (21 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları 2022 yılının genelinde olduğu gibi bir kez daha haftaya yatay bir başlangıç yaptı. Dolar/TL, 13,64'ün hemen üzerinde değerlenirken; euro/TL ise 15,47'lerde seyrediyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 95,7 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,5 değer kazancıyla 1,1380'den alıcı buluyor.

Piyasalarda gözler Ukrayna-Rusya krizinde olmayı sürdürüyor. Uzmanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiği haberleri ile piyasalarda risk iştahının nispeten arttığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Yurt içindeki haber akışında bu hafta kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi ve Hazine ihaleleri takip edilecek.



Yurt dışında öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri izlenecek. ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.

GÖZLER FED BAŞKANLARINDA

Bu hafta en az 6 Fed başkanının konuşması da piyalasalarda yakından takip edilecek.