Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar TL dün 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 15 lira seviyesini gördü.



Dolar kuru bugün 15,09 lirada yer alıyor, Euro ise 15,98 lira seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar/TL en son kur korumalı mevduatın da açıklandığı 20 Aralık 2021'de bu seviyeye yükselmişti. Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlarında 11 Mart'ta da 14,99 seviyesini test etmişti.

FED'DEN ENFLASYON VE FAİZ UYARISI

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun Mayıs 2022 sayısını yayımladı. Raporda, bu doğrultuda finansal piyasalarda yüksek oynaklık ve piyasa likiditesi üzerinde bazı baskılar yaşandığı vurgulandı.

Öte yandan Fed'in raporunda, "Enflasyon ve faiz oranlarında yaşanacak olumsuz sürprizler, özellikle ekonomik faaliyetteki düşüşün eşlik etmesi durumunda finansal sistemi olumsuz etkileyebilir" değerlendirmesinde bulunuldu.