Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Eylül 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL yüksek seyrini devam ettiriyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 18,22'nin üzerinde hareket ediyor. Kur dün 18,2300 ile yılın zirvesini gördü.



Euro/TL 18,14 seviyesinden işlem görüyor.



Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 109,53 seviyesine yükseldi. Euro/dolar 1'in hemen üzerinde.



Fed'in bu ayki toplantısında 75 baz puan faiz artırması olasılığı kuvvetli ekonomik verilerin desteğiyle artarken yatırımcılar bu boyutta bir artırıma artık yüzde 75 olasılık veriyorlar.



Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester dün, Fed'in enflasyonu hedef seviyeye geri çekmek için faiz oranını önümüzdeki yılın başında yüzde 4'ün üzerine çıkarması ve bir süre yüksek tutması gerektiğini söyledi.

Mester'in açıklamaları, önümüzdeki bir iki yıl içinde resesyon görüleceği endişesini kuvvetlendirdi.



Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.



GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI



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