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Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 22.06.2022 - 09:13

Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

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Hafta başından bu yana 17,30'un üzerinde sakin seyrini sürdüren dolar/TL, hafta ortasında da 17,35'ler civarında seyrediyor.

/TL ise sınırlı aşağı yönlü hareketle 18,22 seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde tüketici güven endeksinin izleneceği yeni günde, yurt dışında İngiltere enflasyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumu takip edilecek.

Küresel piyasalarda başta Fed olmak üzere merkez bankalarının aldığı ve alacağı faiz artırım kararları sebebiyle resesyon yaşanabileceği endişeleri hakim olmaya devam ediyor.

FAİZDE KARAR HAFTASI

Yurt içinde ise yarın saat 14.00'te TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Piyasa beklentisi faizin sabit tutulması yönünde. TCMB bu yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 14'te bırakmıştı.

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