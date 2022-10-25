Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Ekim 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, tarihi zirveye yakın seyrediyor.



Bankalararası piyasada dolar 18,60'ın üzerinde hareket ediyor. Dolar geçen hafta 18,6150 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.



Euro/TL 18,37 civarında işlem görüyor.



Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) keskin faiz artırımlarının sonuna yaklaştığı beklentisi hakim. Fed'den kasım toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı beklenirken, aralık için beklentiler 50 baz puana dönmeye başladı.



Doları başlıca altı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi 111,78 seviyesine düşerken cuma günü gördüğü, 6 Ekim'den beri en düşük seviyesi olan 111.68'e yaklaştı.



Dün açıklanan ABD PMI verisinin, ABD ekonomisinin üst üste dördüncü ayda düştüğünü göstermesinin ardından dolar gerilerken veri, yüksek enflasyon ve tırmanan faiz oranlarının ekonominin üzerindeki etkisini gösterdi.



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