ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonu düşürmek için her şeyi yapmakta kararlıyız

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu düşürmek için her şeyi yapmakta kararlı olduklarını söyledi.



Çoğunlukla geçen haftaki Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika mesajını tekrarlar nitelikte konuşan Lagarde, Letonya haber kaynağı Delfi'ye, "Bizim görevimiz fiyatlarda istikrar yaratmak, bunu sağlamak için elimizdeki tüm araçları kullanmalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefimize düşürmek için gereken her şeyi yapmakta kararlıyız" dedi.



ECB son üç toplantısında toplam 200 baz puan faiz artırmıştı. Piyasalar ise, şu an yüzde 1,5 seviyesinde bulunan mevduat faizini önümüzdeki yıl yüzde 3'e yakın seviyeye yükseltecek bir dizi faiz artırımı fiyatlıyor.

"GELECEKTE BAŞKA FAİZ ARTIRIMLARI DA YAPACAĞIZ"



Faiz artırımlarının ne zaman sona ereceğine dair detay vermeyen Lagarde, "Hedefimiz belli, henüz ona ulaşmadık. Gelecekte başka faiz artırımları da yapacağız" dedi.



Euro Bölgesi'nde enflasyon ekimde yüzde 10,7 seviyesine yükselirken 2024 yılında da ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması bekleniyor. Bu durumda, şirketler ve haneler ECB'nin enflasyonu düşüreceğine olan güvenlerini yitirerek tüketim davranışlarını değiştirebilir.



Lagarde, "Enflasyon ne kadar uzun süre yüksek seyrederse, ekonomiye yayılması olasılığı da o kadar artıyor" dedi.