ECB'den bir faiz artışı daha

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ECB, enflasyona karşı para politikasında sıkılaştırmaya temmuz ayında da devam etti.
ECB politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,25'e, mevduat faizini de 25 baz puan artışla yüzde 3,75'e çıkardı. Faiz artışı beklentilere paralel gerçekleşti.
ECB faizlerin yeterince kısıtlayıcı seviyelere getirileceğine dair yönlendirmesini para politikası metninden çıkardı.
"ENFLASYON HEDEFİN ÜZERİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK"
ECB açıklamasında, enflasyonun uzun süre daha hedefin üzerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, "Faiz kararları enflasyon görünümünün değerlendirilmesine bağlı olarak alınmaya devam edecek." denildi.
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