Fed'den yıl sonuna kadar ne kadar faiz artışı bekleniyor?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini önceki tahminlerden daha yukarıya çıkarması bekleniyor.



Reuters'ın ekonomistlerle olan son anketinde, Fed'in politika faizini iki hafta önce beklenenden çok daha yüksekte bir zirveye çıkaracağı tahmin edildi.



Beklentilerdeki bu değişim, Fed'in geçen haftaki para politikası toplantısında art arda üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artışını açıklaması ve enflasyonu dizginlemek için faizi öngördüğünden daha yükseğe çıkarmayı planladığını açıklamasından sonra gerçekleşti.



Fed'in bu yıl ve gelecek yıla ait politika faizi seviyelerini geçen hafta yukarı revize etmesinin ardından zaten ağır kayıpların görüldüğü hisse piyasasında satışlar arttı. Birçok para birimi dolar karşısında kayıplarını artırdı.



Reuters'ın geçen haftaki Fed toplantısından sonra anket yaptığı 83 ekonomistin 59'u, yani yüzde 70'inden fazlası Fed'in 1-2 Kasım'daki toplantıda politika faizini üst üste dördüncü kez 75 baz puan artıracağını ve aralıktaki toplantıda da faizi 50 baz puan artırarak yılı yüzde 4,25 ila yüzde 4,50 aralığında kapatacağını tahmin etti.



FAİZ 2008 KİRİZİNDEN BERİ EN YÜKSEĞE ÇIKABİLİR



Eğer bu tahmin gerçekleşirse, bu faiz seviyesi 2008 başındaki küresel finansal kriz öncesinden beri olan en yüksek seviye olacak ve iki hafta önce tahmin edilen yüzde 3,50 ila yüzde 3,75 seviyesinin 75 baz puan üstünde olacak.



Uzmanlar ayrıca politika faizinin gelecek yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5-yüzde 4,75 aralığında zirve yapacağını tahmin ettiler.

"POLİTİKA HATASI DEĞİL"



"Enflasyon bu kadar yüksekteyken, tarih onunla daha çabuk mücadele etmeniz ve bunun sonunu getirmeniz gerektiğini söylemektedir" diyen BofA Securities'in baş ABD ekonomisti Michael Gapen, "Eğer enflasyonu düşürmek için kısa vadede resesyon ve tahmin ettiklerinden daha yüksek işsizlik oranı gerekiyorsa, onların düşüncesine göre bu bir politika hatası değil" açıklaması yaptı.

