Küresel piyasalarda dalgalanma devam ediyor

Yarın açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesi piyasalarda oynaklığın sürmesi bekleniyor.



Merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına ilişkin endişeler yatırımcı fiyatlamalarına yön veren temel faktör olmaya devam ederken, beklentilerin şekillenmesinde etkili veri ve haber akışının yoğun olması, piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor.



ABD'DE ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI ARTTI

ABD'de dün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı eylülde 208 bin arttı. Beklentilerin üzerinde gelen veri, agresif faiz artırımlarına rağmen iş gücü piyasasının soğumadığına işaret ederken, yarın açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarında enflasyon kadar etkili olan istihdam raporu öncesi piyasalarda da dalgalanma arttı.



Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı alması da risk iştahındaki düşüşü destekledi. Kararın ardından, ABD Başkanı Joe Biden gelecek ay stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salma talimatı verirken, Brent petrolün varil fiyatı, 93,4 dolarla 15 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

PETROL ARZINDAKİ DÜŞÜŞ PİYASAYI DARALTABİLİR



Analistler, küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağını belirterek, bu durumun petrol fiyatlarında yaratabileceği yukarı yönlü baskının, Çin'de salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da belirginleşebileceğini söyledi.



Bu gelişmelerle New York borsasında, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksinin eylülde 56,7 ile beklentilerin üzerinde gelmesine karşın satıcılı bir seyir izlendi. Güne sert düşüşle başlayan endeksler kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi etse de Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla günü tamamladı. Risk algısındaki artışla tahvil piyasasından çıkışlar da hızlandı ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,79'a kadar yükselmesinin ardından yüzde 3,74'te dengelendi. ABD endeks vadeli kontratları, yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa tarafında, yüksek enerji fiyatları ve bu kapsamda süregelen enflasyonist baskılar gündemin odağındaki yerini koruyor. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü, ülkede enerji ve diğer maliyet artışları nedeniyle fiyatların gelecek aylarda neredeyse her alanda yükselmeye devam edeceğini bildirirken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni bir fiyat endeksi geliştirilinceye kadar doğalgaza geçici olarak tavan fiyat uygulanması üzerinde çalıştıklarını açıkladı.



RUSYA'YA YÖNELİK 8. YAPTIRIM PAKETİNDE ANLAŞILDI

Öte yandan AB üyesi ülkeler Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlarken, Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 48,8 ile beklentilerin altında ve daralma bölgesinde kalmaya devam etti. Polonya Merkez Bankası da 25 baz puanlık faiz artırım beklentilerine karşın politika faizini değiştirmeyerek yüzde 6,75'te bıraktı.



Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,21 veFransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi dün yüzde 1'lik düşüşle 0,9885'ten kapanmasının ardından bugün 0,9920'de dengelendi. Avrupa'da endeks vadeli kontratları da yeni güne alıcılı başladı.

DALGALANMALAR ASYA BORSASINI DA ETKİLEDİ



Asya tarafında, Çin'de Altın Hafta dolayısıyla tatil devam ederken, risk iştahı ve haber akışının zayıf kalması dikkati çekiyor. Küresel piyasalardaki dalgalı seyrin bugün Asya borsalarına taşındığı görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükseldi, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 geriledi.



Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizlikleri nedeniyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

