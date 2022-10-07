Merkez Bankası üç aydır KİT'lere döviz satmıyor

Merkez Bankası (TMCB) kış aylarında rezervlerinde milyarlarca dolar düşüşe neden olan kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışını son üç aydır yapmıyor.



KİT'lere döviz satışını Haziran'da keskin şekilde azaltan TCMB temmuz, ağustos ve bugün açıklanan veriye göre eylül ayında da yüksek seyreden enerji ithalatına rağmen BOTAŞ'a döviz satışında bulunmadı.



TCMB Ekim 2021'den Haziran 2022'ye kadar BOTAŞ'ın döviz ihtiyacının 23.9 milyar dolarını rezervlerinden karşılamıştı.



Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri yakından izleniyor.



Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasanın yazın gerçekleşen KKM itfa dönemi gibi çeşitli zamanlarda bu endişeleri dile getirdiğini ancak gerçekleşmelerin bu endişelere gerek olmadığını gösterdiğini söylüyor.



TCMB ilgili imkan kapsamında "gerek gördüğü dönemlerde" BOTAŞ'ın döviz ihtiyacını piyasaya girmeden karşılıyor. Buna ihtiyaç olmadığı dönemlerde ise ilgili kurum ve kurumlar piyasada döviz işlemi yapabiliyor.



TCMB verilerine göre aylık rekor Şubat 2022'de 5,4 milyar dolarla gerçekleşti. Mart ve nisanda rezervlerden 3,2 milyar dolar civarında satış yapılırken, bu rakam mayısta 1.8 milyar dolara, haziranda ise 105 milyon dolara indi.