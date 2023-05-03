Dünya Bankası'nın yeni başkanı belli oldu: Ajay Banga kimdir?

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, ABD'nin adayı Ajay Banga'yı bankanın yeni başkanı olarak seçti.



Bankadan yapılan açıklamada, Ajay Banga'nın Dünya Bankası'nın 14'üncü başkanı olduğu bildirildi.



Açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun Ajay Banga'yı 2 Haziran'dan itibaren 5 yıllık bir dönem için Dünya Bankası Başkanı olarak seçtiği aktarıldı.



Kurulun 2011'de bankanın hissedarları tarafından kararlaştırılan seçim sürecini takip ettiği vurgulanan açıklamada, sürecin açık, liyakate dayalı ve şeffaf olduğu belirtildi.



Açıklamada, Kurulun nisan ayında gerçekleşen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda görüşüldüğü gibi Dünya Bankası Grubu'nun gelişimi süreci ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı en zorlu kalkınma sorunlarının üstesinden gelmeyi amaçlayan tüm hedefleri ve çabalarına ilişkin Banga ile çalışmayı dört gözle beklediği kaydedildi.



MASTERCARD'IN CEO'LUĞUNU YAPMIŞTI

Ajay Banga'nın en son General Atlantic'te Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedilen açıklamada, Banga'nın daha önce yaklaşık 24 bin çalışanı olan Mastercard'ın Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) olduğu anımsatıldı. Açıklamada, Mastercard'ın Banga liderliğinde dünya çapında adil ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ile finansal katılımı geliştirmeye yönelik Kapsayıcı Büyüme Merkezi'ni kurduğu belirtildi.



Banga'nın 2020-2022 yılları arasında da Uluslararası Ticaret Odası'nın Onursal Başkanı olduğuna işaret edilen açıklamada, General Atlantic'in iklim odaklı fonu BeyondNetZero'nun 2021'deki başlangıcında da danışmanlık yaptığı kaydedildi.

