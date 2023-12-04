Elektrikli otomobil yükselişte: Pazar payı yüzde 6,5'i aştı

Tüketicilerin bekledikleri markaların pazara girmesiyle birlikte satışlarını
bu yıl hızla artıran elektrikli araçlar, kasım ayında art arda dördüncü defa otomobil pazarından yüzde 10'un üzerinde pay aldı.
Elektrikli araç satışları bu yıl pazara giren Tesla ve TOGG başta olmak üzere yeni markaların etkisiyle ilk defa ölçek kazandı. Yılın başından bu yana satışlara bakıldığında otomobil pazarının yüzde 6'sından fazlasını elektrikli araçlar oluşturdu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) yayımladığı verilere göre elektrikli araçların satışları kasım ayında geçen yıla göre neredeyse 10 kat artarak 10 bin 591 adet oldu. Kasım ayında otomobil satışlarının yüzde 11,6'sı elektrikli araçlardan oluştu.
ELEKTRİKLİNİN PAZAR PAYI KATLANDI
Elektrikli araçların otomobil pazarından aldığı pay ocak-kasım döneminde ise yüzde 6,5'e yükseldi. Ocak-kasımda yaklaşık 54 bin adet elektrikli araç satılırken bir yıl önce elektrikli araçların otomobil pazarından aldığı pay yüzde 1,2 düzeyindeydi.
TOGG TESLAYI GEÇTİ
Pazarın sadece elektrikli araç satan iki büyük oyuncusundan Tesla'nın satışları ocak-kasımda 10 bin 600 adet olurken, Togg'un satışları bu ay satılan 4 bin 401 araç sayesinde 13 bin 70 adete yükselerek Tesla'yı geçti. Togg ve Tesla elektrikli araç satışlarının yaklaşık yüzde 44'ünü gerçekleştirdi.
ELEKTRİKLİDE VERGİ AVANTAJI
Sadece elektrikli araçlar her ne kadar yüzde 10 ile yüzde 60 arasında
değişen oranlarda özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olsalar da benzeri donanımdaki akaryakıt motorlu araçlardan yüzde 70 ila yüzde 220
ÖTV alındığı için elektrikli olanlar görece vergi avantajı taşıyorlar. Fark özellikle orta ve lüks sınıflardaki araçlarda kendisini gösteriyor.
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