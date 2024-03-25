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Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama

Yerel seçim öncesi emeklilere zam yapılacağı iddiaları sık sık gündeme gelirken; AK Parti, bu iddialara son noktayı koydu. AK Parti Grup Başkanı Güler, emekli zammına yönelik bir çalışmaları olmadığını belirtti.

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye seyyanen zam tartışmalarına son noktayı koydu.

Güler, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, emekli zammına ilişkin herhangi bir çalışmaları olmadığını söyledi.

Meclis'in ara tatilde olduğunu belirten Güler, "Bizim biraz bu tür sözleri söylerken insanlarımızı da üzmeyecek, hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyeti sergilememiz lazım" dedi.

Güler, "Bakanlığımızın bundan sonraki dönemler için Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceği herhangi bir çalışma gelirse biz de haberdar olacağız. Dedikleri gibi 5-10 bin liralık çalışmamız yok. Maalesef ama bunu neye göre söylediler hangi rakamları neye göre kıstas alıyorlar hangi bütçe imkanlarına kıstas alıyorlar maalesef bu konuda benim bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya mitinginde, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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