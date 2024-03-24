Emekli banka promosyon başvurusu 2024: Promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor?

Hangi kamu bankalarının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emekli olan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. SSK-Bağkur ve EYT'li olan kişilere yatırılacak olan bayram ikramiyeleri hakkında açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, ödemelerin yatırılacağı tarihi duyurud. Peki, emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankaları ne kadar promosyon veriyor?