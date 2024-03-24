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Emekli banka promosyon başvurusu 2024: Promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaşı banka promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yaşanacak. Emekli maaşı hesaplarını özel bankalardan kamu bankalarına taşımak isteyen vatandaşlar ise promosyon başvurularının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2024 emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor?

Emekli banka promosyon başvurusu 2024: Promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor? - 1

Hangi kamu bankalarının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emekli olan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. SSK-Bağkur ve EYT'li olan kişilere yatırılacak olan bayram ikramiyeleri hakkında açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, ödemelerin yatırılacağı tarihi duyurud. Peki, emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankaları ne kadar promosyon veriyor?

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Emekli banka promosyon başvurusu 2024: Promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor? - 2

BANKA PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Bakan Işıkhan, kamu bankalarının 25 Mart 2024 Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.

Emekli banka promosyon başvurusu 2024: Promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor? - 3

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emekli banka promosyonları ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi verdi.

Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.

Emekli banka promosyon başvurusu 2024: Promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor? - 4

KAMU BANKALARINDA 12 BİN LİRALIK PROMOSYON FIRSATI

Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 8-12 bin lira arasında promosyon verilecek.

İşte bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise şöyle:

Emekli banka promosyon başvurusu 2024: Promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor? - 5

Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise belli oldu.

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Emekli banka promosyon başvurusu 2024: Promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor? - 6
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