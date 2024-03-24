Emekli banka promosyon başvurusu 2024: Promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor?
Emekli maaşı banka promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yaşanacak. Emekli maaşı hesaplarını özel bankalardan kamu bankalarına taşımak isteyen vatandaşlar ise promosyon başvurularının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2024 emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor?
Hangi kamu bankalarının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emekli olan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. SSK-Bağkur ve EYT'li olan kişilere yatırılacak olan bayram ikramiyeleri hakkında açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, ödemelerin yatırılacağı tarihi duyurud. Peki, emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankaları ne kadar promosyon veriyor?