Enflasyonda ne kadar artış bekleniyor?

Yerel seçimler sonrası yurt içi piyasaların en önemli gündem maddesi enflasyon olacak.

Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan Çarşamba günü belli olacak. Beklentiler aylık enflasyonun yüzde 3,5 yükseleceği yönünde. Yıllık enflasyonun ise yüzde 69'u aşması öngörülüyor.



Merkez Bankası, aylık enflasyonun ana eğilimindeki gidişatı dikkat alıyor.

Enflasyonun mart ayında gıda ve hizmetlerde yaşanan fiyat artışlarının etkisiyle yükselmesi bekleniyor.



Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mart ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,43 olarak açıklandı. Yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 44,19'a yükseldi.



Reuters'ın anketine katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,75 oldu. Katılımcılar enflasyonun mart ayında yüzde 3,5, yıllık ise yüzde 69,1 olarak açıklanacağı öngörüsünde bulundu. Ankette aylık tahminler yüzde 3 ile yüzde 4,42 aralığında şekillendi.

ŞUBAT ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI



Enflasyon, ocak ayında asgari ücret zammı ve yıl başı fiyat ayarlamaları etkisiyle yüzde 6,7 yükselmişti. Şubat ayında ise fiyat artışlarının birikimli etkisiyle yüzde 4,53 ile beklentileri aşmıştı.



Böylece yılın ilk iki ayında enflasyondaki artış yüzde 11,23 seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 36 olarak belirlenmişti.

