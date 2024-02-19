Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirket 1 milyar dolar değer kaybetti, ağır fatura çıkacak

500 MİLYON DOLARLIK FATURA ÇIKABİLİR



Yetkililerin verdiği bilgiler, facianın ardından 35 milyon metreküplük toprağın kaydığını gösteriyor ve şu an bu toprak sahadan alınıp başka bölgeye taşınacak. Ayrıca, önemli bir miktardaki toprak da bölgedeki dere yataklarına kaydı ve çevre kirliliği olmaması için bölgede önemli miktarda kazı ve toprak taşınması yapılacak. Maden sahasından çıkacak toprak, eski bir maden bölgesine taşınacak ve yeniden istiflenecek.

Harfiyat şirketleri, bir metreküplük toprağın taşınma maliyetini 2024 yılı için 240 TL olarak hesaplıyor. 35 milyon metreküplük toprağın sadece taşıma maliyeti, 280 milyon dolara yakın. Yükleme ve kazı için de iş makinaları kullanılıyor ve bu makinaların günlük ücretleri 25 bin TL civarında. Net maliyeti yapmanın zor olması nedeniyle bu işlemlerin şirkete 500 milyon dolara yakın fatura çıkarması bekleniyor. Şirket, adli ve idari cezalarla da karşılaşacak.

KANADALI YATIRIM BANKASINDAN UYARI



Kanadalı yatırım bankası RBC Capital, Çöpler Madeni'nde meydana gelen facianın SSR Mining için olumsuz etkiler doğurabileceğini bildirdi.

Bankanın raporunda maden faciasının şirketin stratejisini ve Türkiye'de diğer projelerini etkileyebileceği ifade edildi. Özellikle Hod Maden gibi izinlerin etkilenebileceği kaydedildi.



Banka, SSR Mining'in değerinde yüzde 50 düşüş beklerken, üretimin yüzde 15 kayıp öngördü. Raporda, madencilik şirketinin operasyonlarını sürdürme stratejisinin tehdit altında olduğu ve finansal baskının arttığı ifade edildi.

SSR Mining'in likidite ve nakit akışının risk altında olduğuna vurgu yapıldı. Raporda siyanür sızıntısı nedeniyle ortaya çıkabilecek çevresel risklere de dikkat çekildi.