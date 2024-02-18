Erzincan maden faciası: Şirketin Türkiye müdürü adli kontrol şartıyla serbest

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, sabah saatlerinde şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı. C.D. bilirkişi raporunun tamamlanmaması nedeniyle savcılık tarafından yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan maden faciası: Şirketin Türkiye müdürü adli kontrol şartıyla serbest
Erzincan’daki maden faciasında son durum: 2 bin 700 personel sahada

Erzincan’daki maden faciasında son durum: 2 bin 700 personel sahada

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İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin " Ülke Müdürü" C.D. yakalandı.

C.D. bilirkişi raporunun tamamlanmaması nedeniyle savcılık tarafından yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan maden faciası: Şirketin Türkiye müdürü adli kontrol şartıyla serbest - 1

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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