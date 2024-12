Et ve Süt Kurumu: Kırmızı et arzında sorun yok

Et ve Süt Kurumu (ESK), et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğü regülasyon çalışmaları kapsamında piyasaya et arzının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.



Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Avrupa ülkelerindeki yılbaşı tatili nedeniyle ESK'nin yurt dışından et arzını sürdüremeyeceği" şeklinde haberler yer aldığı hatırlatıldı.



ESK'nin kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı konusunda gerekli tedbirleri aldığı vurgulandı.



Açıklamada, "Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.



ESK, 15 Ocak 2025 tarihine kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde hazır bulunan ve tedariki yapılmış 15 bin canlı büyükbaş hayvanın kesiminin yapılacağını açıkladı.



Bu hayvanlardan elde edilen taze karkas etlerin uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, kasaplara ve et sanayicilerine ulaştırılacağı aktarıldı.



Açıklamada, "Piyasaya ürün arzıyla ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir." denildi.