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Euro Bölgesi'nde ÜFE yüzde 41,9 arttı

Euro Bölgesi'nde ÜFE, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle eylül ayında yıllık bazda yüzde 41,9 yükseliş gösterdi.

Euro Bölgesi'nde ÜFE yüzde 41,9 arttı

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Bölgesi'nde işsizlik eylülde yüzde 6,6 oldu

İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,5, 2021'in eylül ayına kıyasla da yüzde 41,4 arttı.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, eylülde aylık yüzde 1,6, yıllık da yüzde 41,9 yükseldi. Piyasa beklentileri ÜFE'nin yıllık yüzde 42 artacağı yönündeydi.

ENERJİ FİYATLARINDA YÜZDE 108,2 ARTIŞ

Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 108,2 ve ara mallarda da yüzde 19 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde yıllık bazda en fazla yüzde 78,2 ile Bulgaristan'da, yüzde 67,5 ile Macaristan'da ve yüzde 62,9 ile Romanya'da arttı.

Yıllık ÜFE, İtalya'da yüzde 53, Almanya'da yüzde 46,9, İspanya'da yüzde 35,6 ve Fransa'da yüzde 28,5 olarak belirlendi.

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