Fed faiz kararı ne zaman? Faiz artışı devam edecek mi? (2022 FED faiz toplantısı takvimi)

FED faiz kararı toplantı tarihi, dolar, kripto para, borsa ve altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Faiz artışlarına devam eden FED'in yeni toplantı sonrasında nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Faiz artışı devam edecek mi?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



FED’in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, ekim ayında FED faiz toplantısı bulunmuyor.



Toplantı takviminde yer alan tarihlere göre FED, bir sonraki faiz kararını 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde açıklayacak.



Yılın son FED toplantısı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

FED'İN 75 BAZ PUANLIK ARTIŞA GİTMESİ BEKLENİYOR



ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor.



Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 81 ihtimal veriliyor.



Yatırımcıların Fed'in tutanaklarındaki "enflasyonla mücadele için faiz artırımlarının devam edeceği" vurgusuna odaklanması ile dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi.



Dow Jones endeksi yüzde 0,10, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,97 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 3,93'te dengelendi.



Dolar endeksi ise 113,3 seviyelerindeki yatay hareketine devam etti. ABD'nin endeks vadeli kontratları, yeni güne yükselişle başladı.

"ENFLASYON ÇOK İNATÇI OLMAYA DEVAM EDİYOR"



Fed, enflasyonu düşürme çabaları kapsamında geçen ayki toplantısında politika faizini art arda üçüncü kez 75 baz puan yükseltmiş, Fed Başkanı Jerome Powell, "işin hallolduğuna ikna olana kadar devam edeceğiz" demişti.



IMF 1. Başkan Yardımcısı Gita Gopinath Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, "Enflasyon çok inatçı olmaya devam ediyor" dedi.



Gopinath şunları söyledi: "Fed böyle bir durumda para politikasını artık sıkılaştırmayacağının sinyalini verirse, bu ciddi bir kredibilite kaybı anlamına gelecek. Bu nedenle, ekonomik veriler ışığında planlarına sadık kalmalı."



Gopinath Avrupa ekonomisi hakkında ise, "Euro bölgesindeki ekonomik büyüme önemli ölçüde ivme kaybedecek, euro bölgesi ekonomisinin gelecek yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyoruz" diye konuştu.



Gopinath ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın "para politikasını yıl sonuna kadar normalleştirmesinin ve ardından önümüzdeki yıl sıkılaştırmasının" doğru olacağını söyledi.