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Fırsatçılardan ev ilanlarına zam

Yeni konut kampanyasının devreye alınması sonrası bazı ev sahipleri fiyat güncellemeye başladı. Kampanyanın sıfır konutlarda geçerli olmasına rağmen ikinci elde de fiyat artıranlar oldu. Sektör uzmanları bu artışların suni kalacağı görüşünde.

Fırsatçılardan ev ilanlarına zam

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Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim konut kampanyasının duyurulmasının ardından bazı ilanlarda fiyatlar bir anda artırıldı.

kapsamında ilk kez evini alacaklara, sıfır konutlarda geçerli olmak üzere 15 yıl vadeli yüzde 0,69'dan başlayan faiz imkanıyla kredi verilecek.

İKİNCİ ELDE FİYAT YÜKSELİŞİ

Kampanya henüz başlamamasına rağmen sıfır konutlarda geçerli olacak kampanyalar için ikinci elde bile fiyat yükseldi. Bazı ilanlarda yüzde 10, bazılarında ise bunun üzerinde artışlar dikkat çekti.

"FİYATLARDAKİ ARTIŞ SUNİ"

Sektör yetkilileri bu artışın suni olduğunu belirtiyor. İkinci el konutların kampanya kapsamında olmadığını belirten sektör temsilcileri, ilan rakamlarında değişiklik olsa da bunların gerçeği yansıtmayacağını kaydetti.

BAŞVURULAR 16 OCAK'TA BAŞLIYOR

Yeni Evim kampanyasına başvurular 16 Ocak'ta başlayacak. Kampanya başvurusu için son bir yılda ev satışı yapmama ve hanede birinin konut sahibi olmaması şartı bulunuyor.

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