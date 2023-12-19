Fitch'ten Türkiye mesajı: Yatırımcı için güven verici

Fitch’ten, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli mesajlar geldi.



Ekonomi gazetesinin haberine göre, Fitch Ratings Ülke Notları Direktörü Paul Gamble tahvil ve hisse senedi piyasalarına ılımlı yabancı girişlerinden de görülebileceği gibi, yeni ekonomi yönetimindeki politika değişikliğinin ardından Merkez Bankası'nın yabancı yatırımcıların güvenini kazanmaya başladığını söyledi.



Gamble, Türkiye'nin seçim sonrası politika değişikliğinin kısa vadeli makro-finansal istikrar risklerini ve ödemeler dengesi baskılarını azalttığına inandıklarını belirtti.

"HALA ÖNEMLİ ZORLUKLAR MEVCUT"



Gamble, politika düzenlemesinin kalıcılığına güven gerektirecek önemli zorlukların hala mevcut olduğuna da vurgu yaptı.



Kredi kuruluşu iki yıl aranın ardından Türkiye’nin not görünümünü yukarı yönlü revizyonla negatiften durağana çekmişti.