Gözler enflasyon rakamlarına çevrildi: Merkez Bankası, hangi detaya dikkat edecek?

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?



Ekonomistler enflasyonun aylık bazda yüzde 4 yükseleceği öngörüsünde bulunurken, yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkmasını bekliyor.



Merkez Bankası, 22 Şubat'ta politika faizini yüzde 45'te sabit tutmuş ve 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırmıştı. Enflasyonun öngörülen şekilde yükseldiğini belirten TCMB, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacaktır" ifadesi kullanılmıştı.



AA Finans anketinde ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan 10 ekonomistin enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı. Bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.



Türk-İş şubat ayı açlık ve yoksulluk araştırmasına göre Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 8,03 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 72,49 olarak hesaplandı.



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TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, yüzde 36'lık enflasyon hedefinin iddialı olduğunu belirterek, aylık enflasyondaki eğilime dikkat edeceklerini söylemişti.



Şubat ayı başındaki enflasyon raporu sunumunda konuşan Akçay, Banka'nın hangi veriye odaklanacağını şu ifadelerle açıklamıştı:



"(Yıl sonu yüzde 36 enflasyon hedefi) Bu hedefin ulaşılamaz olduğunu noktasını gördüğümüzde temel kriter; yıllık enflasyon aşağı geliyor ama aylık enflasyon ana eğiliminde düzelme durmuş. Bizim için alarm. Yıllığın aşağıya geliyor olması önemli değil. Gözlemlediğimiz göstergede gerekli iyileşmeyi görmüyorsak bizim için alarmdır, gerekli tedbirleri alırız. Nereye baktığımız yakından takip edilmeli."