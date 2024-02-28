Hizmet ihracatı büyümeye devam ediyor: Sağlık turizmi 3 kat arttı

Haber: Sibel Can

Türkiye'nin hizmet ihracatı son 10 yılda her yıl yüzde 7’nin üzerinde büyüdü.



Sektörel bazda bakıldığında sağlık turizmi dikkat çekiyor. 2012 yılında 240 bin olan sağlık turisti sayısı geçen 10 yılda 5 kat arttı. 2023 yılında sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen kişi sayısı 1 milyon 398 bin'e ulaştı. 627 milyon dolar olan sağlık hizmeti ihracatı ise; 3 katına çıkarak 2 milyar 307 milyon dolara yükseldi.



Dizi-film sektöründe ihracat son 20 yılda ivme kazandı. Türkiye yapımları 150’den fazla ülkede 800 milyonu aşkın izleyiciyle buluştu.



Müteahhitlik sektörü de dünyada etkinliğini artırıyor. Türkiye dünyadaki en büyük 250 müteahhitlik şirketi arasında en fazla şirketi bulunan 2. ülke konumunda...



Türkiye startup yatırımlarında ise; Avrupa'da 10., Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde de 3. sırada. Oyun startupları alanında ABD, Singapur ve İngiltere’nin ardından 2022’de en çok yatırım alan 4. ülke oldu.



Türkiye'nin hizmet ihracatında 2024 yılı hedefi ise; 110 milyar dolarlık rekora ulaşmak.

