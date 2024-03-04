İhracata para transferi engeli

Şubat ayında Rusya’ya ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 düşerek 670 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ekonomi gazetesinin haberine göre ocak-şubat aylarını kapsayan iki aylık toplam ihracatta ise yüzde 37 gerileme oldu.



Böylece Rusya, geçen yıl şubat ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 4’üncü ülke iken, bu yılın şubat ayında 8’inciliğe geriledi.



Rusya’ya yapılan iki aylık ihracatta 25 sektörün sadece 3’ünde artış görülürken, 22'sinde düşüş kaydedildi.



Bağımsız Devletler Topluluğu’na ihracat da aynı dönemde yüzde 13,6 daraldı.