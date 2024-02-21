İhracatçıya yeni destek paketi geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eximbank yeni genel müdürlük binası açılışına katıldı.



Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmasında, "İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor" dedi.



İhracatçılar için yüksek etkili ve kalıcı bir finansman imkanı sağlayacaklarını belirten Bolat, yeşil dönüşüm kredi programı kapsamında firmaların kullanacağı finansmanın belli bir maliyet yükünü Ticaret Bakanlığı olarak karşılamayı planladıklarını söyledi.

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